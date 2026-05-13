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Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.
La vittoria è l’unico risultato utile per riuscire ad alimentare le residue possibilità di realizzazione di un sogno. Nell’incontro valevole per la quinta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia affronta a Mompiano, fischio d’inizio previsto questa sera alle 20:30, l’Olympiacos.
LA DIRETTA LIVE DI BRESCIA-OLYMPIACOS DI PALLANUOTO DALLE 20.30
I lombardi hanno già ampiamente centrato l’obiettivo stagionale con l’ingresso tra le prime otto. La squadra, ad eccezione della trasferta in Spagna, ha giocato alla pari con le migliori del continente ed entrerà in vasca per giocarsela a viso aperto, forte delle certezze acquisite in un percorso di crescita inesorabile.
La formazione ellenica è una delle più forti del panorama internazionale con un roster numericamente profondo e di assoluta qualità in tutti i ruoli. La truppa allenata da Elvis Fatovic arriva in Lombardia con la voglia di centrare il blitz ed imprimere il sigillo della matematica sul pass per la Final Four.
Il match tra AN Brescia e Olympiacos, incontro valido per la quinta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.
CALENDARIO AN BRESCIA-OLYMPIACOS CHAMPIONS LEAGUE 2026
Mercoledì 13 maggio – a Brescia
20:30 AN Brescia (Italia)-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Max
PROGRAMMA AN BRESCIA-OLYMPIACOS CHAMPIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Max.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com
Diretta live testuale: OA Sport