Lucia Bronzetti lotta, ma deve cedere a McCartney Kessler nel 1° turno a Roma

Prosegue il momento complicato di Lucia Bronzetti. La romagnola, scivolata al n. 173 del ranking, è stata eliminata al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 dall’americana McCartney Kessler (n. 50 WTA) con il punteggio di 6-3 5-7 6-4, maturato in 2 ore e 36 minuti di gioco. Una partita in cui l’azzurra ha lottato con grande determinazione, senza però trovare continuità sul piano tecnico: il dritto e il servizio, in particolare, si sono rivelati fattori critici contro la maggiore solidità della statunitense. Per Bronzetti, entrata in tabellone grazie a una wild card, si tratta della quattordicesima sconfitta in 22 incontri stagionali: un bilancio nettamente negativo, indicativo delle difficoltà che stanno caratterizzando il suo 2026.

Nel primo set le due giocatrici procedono a braccetto nelle fasi iniziali, costruendosi entrambe opportunità importanti: Bronzetti annulla due palle break in apertura, mentre Kessler ne cancella tre nel quarto game. L’azzurra riesce a mettere pressione nei turni di risposta, ma difetta di concretezza, soprattutto nel sesto gioco. Qualità che invece emerge nel settimo game sul lato della statunitense, che strappa il servizio e consolida il vantaggio chiudendo il parziale 6-3.

Nel secondo set Bronzetti prova a reagire affidandosi all’orgoglio. Le difficoltà al servizio restano evidenti: salva quattro palle break nel secondo game, ma cede a zero nel quarto. La reazione, tuttavia, non tarda ad arrivare e il contro-break si materializza, seppur al sesto tentativo, nel gioco successivo. Ne nasce una fase frammentata, segnata da continui capovolgimenti e da una generale instabilità nei turni di battuta. In questo contesto caotico, l’azzurra riesce a trovare lo spunto decisivo, imponendosi 7-5 con determinazione e resilienza.

Nel terzo set Lucia parte bene, ottenendo subito il break grazie anche agli errori dell’avversaria. Ancora una volta, però, il servizio non la sostiene: il contro-break arriva immediatamente e nel sesto game Kessler completa il sorpasso. L’italiana non si arrende, strappa a zero il servizio alla rivale e ristabilisce la parità sul 4-4. Nel finale, tuttavia, emerge la maggiore solidità della statunitense, che piazza il break decisivo nel decimo gioco, chiudendo il match sul 6-4.

Le statistiche confermano le difficoltà di Bronzetti: il 57% di punti vinti con la prima di servizio e il 35% con la seconda rappresentano un handicap significativo nell’economia complessiva dell’incontro.