Rugby femminile: l’Italia Under 21 lotta, ma cede contro il Galles

Sotto il sole dello Stadio Beltrametti di Piacenza, l’Italia U21 femminile lotta con orgoglio ma deve arrendersi a un Galles più concreto, che si impone 33-29 al termine di una sfida intensa e ricca di capovolgimenti. Nel secondo turno della Six Nations Series di categoria, le Azzurrine guidate da Diego Saccà pagano un avvio difficile, salvo poi reagire con carattere e qualità, sfiorando una rimonta che avrebbe avuto il sapore dell’impresa.

L’inizio è tutto di marca gallese: le ospiti colpiscono due volte nel giro di pochi minuti, portandosi sullo 0-12 e costringendo l’Italia a inseguire. La risposta, però, non tarda ad arrivare. Catellani accorcia le distanze con una meta che riaccende l’entusiasmo, poi Pirpiliu completa l’aggancio con una marcatura trasformata da Zeni. È proprio il piede della numero 10 azzurra a firmare il sorpasso poco prima dell’intervallo, fissando il punteggio sul 15-12 e premiando la reazione delle padrone di casa.

Nella ripresa il match resta apertissimo. Il Galles torna avanti sfruttando al meglio le proprie occasioni, ma l’Italia risponde ancora con Catellani, autrice di una doppietta personale e protagonista di una prova di grande incisività. Le gallesi, tuttavia, trovano continuità nel loro gioco offensivo e allungano fino al 22-33 grazie a un drive efficace e a una maggiore precisione nei momenti chiave, con Marshall impeccabile dalla piazzola.

Nel finale le Azzurrine tentano l’ultimo assalto: la meta di Greta Copat, trasformata da Pratichetti, riporta l’Italia a una sola marcatura di distanza. Il forcing conclusivo, però, si infrange contro la difesa gallese, che resiste fino al fischio finale portando a casa una vittoria sofferta ma meritata. Resta comunque la prova di carattere dell’Italia, capace di reagire alle difficoltà e di giocarsela fino all’ultimo contro un avversario di valore.