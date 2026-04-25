Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, formazioni, streaming

Continuerà oggi, sabato 25 aprile, alle ore 17.30, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l’Italia del CT Fabio Roselli, dopo le sconfitte patite in Francia ed in Irlanda, esordirà in casa contro la Scozia, nella sfida che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI RUGBY FEMMINILE DALLE 17.30

Cinque cambi per entrambe le formazioni: in casa Italia il tecnico azzurro Fabio Roselli schiererà dal 1′ Silvia Turani, Vittoria Zanette, Giordana Duca, Veronica Madia e Michela Sillari, mentre per la Scozia partiranno titolari Swann, McLaclhan, Donaldson, Scott e McGhie.

Per il match della terza giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026

Sabato 25 aprile

17.30 Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-SCOZIA

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Sara Mannini, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Vittoria Zanette, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Chiara Cheli, 17 Gaia Maris, 18 Alessia Pilani, 19 Alessandra Frangipani, 20 Margherita Tonellotto, 21 Alia Bitonci, 22 Emma Stevanin, 23 Francesca Granzotto.

Scozia: 15 Chloe Rollie, 14 Francesca McGhie, 13 Lucia Scott, 12 Meryl Smith, 11 Shona Campbell, 10 Helen Nelson (VC), 9 Leia Brebner-Holden, 8 Rachel Malcolm (C), 7 Rachel McLachlan, 6 Eva Donaldson, 5 Hollie Cunningham, 4 Emma Wassell, 3 Elliann Clarke, 2 Lana Skeldon, 1 Demi Swann. A disposizione: 16 Elis Martin, 17 Leah Bartlett, 18 Molly Poolman, 19 Holland Bogan, 20 Louise McMillan, 21 Alex Stewart, 22 Rianna Darroch, 23 Rachel Phillips.