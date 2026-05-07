Rugby, si ritira Luca Morisi: da Cremona a Twickenham, la pazzesca storia di una stella azzurra

C’è una fotografia che più di tutte racconta la carriera di Luca Morisi. Non è una delle mete segnate a Twickenham, né un fermo immagine di una carica nel traffico del Sei Nazioni. È Roma sotto la neve, febbraio 2012: il cielo bianco sull’Olimpico, il respiro che diventa fumo nell’aria gelida e un ragazzo di ventun anni che Jacques Brunel decide di lanciare contro l’Inghilterra. In quella giornata irreale, quasi letteraria, il rugby italiano scoprì un centro elegante e feroce, capace di coniugare mani educate e fisicità antica. Da allora Morisi sarebbe diventato molto più di un semplice numero dodici: un interprete raffinato del ruolo, un uomo che ha attraversato il rugby azzurro con il passo silenzioso dei predestinati e la resilienza dei sopravvissuti.

L’addio annunciato al termine della stagione 2025/26 chiude una delle parabole più umane e struggenti del rugby italiano contemporaneo. Figlio d’arte, cresciuto nel vivaio milanese e poi forgiato nell’Accademia “Ivan Francescato” di Tirrenia, Morisi apparteneva a quella generazione chiamata a modernizzare il rugby azzurro senza tradirne l’anima. Per oltre un decennio è stato un punto fermo della linea arretrata della Benetton Treviso, prima di concludere il proprio viaggio con le Zebre Parma, tornando idealmente là dove tutto era iniziato, nella città del suo debutto seniores con i Crociati. Cinquanta caps con la maglia dell’Italia, due Coppe del Mondo disputate, centinaia di collisioni e altrettanti ritorni: la sua storia è stata quella di un uomo che ha imparato a convivere con la fragilità senza mai smettere di cercare la bellezza del gioco.

Eppure, il cuore emotivo della sua carriera rimane legato a una notte di novembre del 2013. Cremona, test match contro le Fiji: un placcaggio violento, il dolore improvviso, l’urgenza dell’ospedale. Luca rischiò molto più della carriera, perdendo la milza e affrontando uno dei momenti più drammatici che un atleta possa attraversare. Molti si sarebbero fermati lì. Lui no. Tornò, come fanno gli uomini che conoscono il valore delle seconde occasioni. E quando nel 2015 si presentò a Twickenham contro l’Inghilterra, il rugby gli restituì ciò che gli aveva tolto. Le due mete segnate quel giorno non furono soltanto punti sul tabellone: furono una dichiarazione di esistenza. Nella prima c’era la corsa potente del centro moderno, nella seconda la sensibilità tecnica di un trequarti capace di leggere spazi invisibili agli altri. In quelle azioni c’era tutto Luca Morisi: la grazia e il sacrificio, l’istinto e la sofferenza, la paura e il ritorno.

Adesso che il sipario sta per chiudersi, restano le parole con cui lui stesso ha scelto di salutare il rugby: “È stato un viaggio pazzesco”. E forse è davvero questa la definizione più giusta. Perché la carriera di Morisi non è stata lineare né perfetta, ma autentica. Ha attraversato la neve dell’esordio, il buio di una sala operatoria, la gloria di Twickenham e l’ultima apparizione mondiale a Lione contro la Francia. Ha conosciuto il corpo che cede e la volontà che resiste. In un’epoca sportiva spesso dominata dall’effimero, Luca Morisi lascia il rugby come certi personaggi dei romanzi migliori: senza clamore, ma con il raro privilegio di aver lasciato un segno profondo nella memoria di chi lo ha visto combattere.