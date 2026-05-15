Sei Nazioni femminile 2026, la formazione dell’Italia per il match in Galles: il XV scelto da Roselli

Domenica 17 maggio, alle ore 13.15 italiane, all’Arms Park di Cardiff le azzurre affronteranno le padrone di casa del Galles nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: il CT Fabio Roselli ha diramato la formazione dell’Italia.

In prima linea ci saranno Turani, Vecchini e Maris, mentre in seconda partiranno Fedrighi, all’ultimo match prima del ritiro agonistico, e Duca, ed in terza saranno titolari Sgorbini, Ranuccini e Giordano. La mediana sarà presidiata da Stefan e Madia, mentre i centri saranno Mannini e Sillari, con il triangolo allargato composto da D’Incà, Granzotto ed Ostuni Minuzzi.

Partiranno dalla panchina Cheli, Zanette, Dosi, Frangipani, Veronese, Bitonci, Stevanin e Muzzo. Si tratterà della 26ma sfida tra le due compagini, con 10 successi italiani, 14 gallesi ed un pareggio nei 25 precedenti: lo scorso anno, tra le mura amiche, l’Italia superò il Galles per 44-12.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)

14. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 27 caps)

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 97 caps)

12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 16 caps)

11. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 39 caps)

10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 64 caps)

9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 105 caps)

8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 82 caps)

7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 22 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 41 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova,

4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 71 caps)

3. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 64 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 51 caps)

A disposizione

16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 4 caps)

17. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 6 caps)

18. Gaia DOSI (Rugby Colorno, 1 cap)

19. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 15 caps)

20. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)

21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 14 caps)

22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)

23. Aura MUZZO (LOU Rugby, 62 caps)