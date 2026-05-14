Rugby, l’azzurro Faissal vola ai Northampton Saints

Il rugby italiano perde uno dei prospetti più interessanti del proprio panorama giovanile: Malik Faissal lascerà infatti le Zebre al termine della stagione per trasferirsi ai Northampton Saints, storica formazione della Premiership inglese. L’annuncio è arrivato dal club britannico, che ha confermato l’ingaggio dell’ala azzurra classe 2005 a partire dalla stagione 2026/27. Faissal, nato rugbisticamente a Parma, ha disputato quest’anno la sua prima stagione nel rugby professionistico, collezionando sette presenze con le Zebre tra United Rugby Championship ed European Challenge Cup, con due mete all’attivo.

Il ventenne italiano si è messo rapidamente in evidenza grazie alle sue qualità atletiche e alla capacità di incidere negli spazi aperti. L’esordio con la franchigia emiliana era arrivato in Challenge Cup contro il Montauban, match nel quale aveva trovato subito la meta. Successivamente il debutto in URC contro Benetton e la prima marcatura in campionato ancora nel derby italiano. Parallelamente, Faissal è stato uno dei punti fermi dell’Italia Under 20 nelle ultime due edizioni del Sei Nazioni giovanile, competizione nella quale ha totalizzato dieci presenze e tre mete, tutte segnate contro l’Inghilterra.

“Fin dalla prima chiamata con gli allenatori ero entusiasta dell’opportunità di entrare a far parte dei Saints”, ha spiegato Faissal nelle dichiarazioni diffuse dal club inglese. L’azzurro ha sottolineato come il trasferimento in Premiership rappresenti “una grande occasione di crescita sia come giocatore sia come persona”, evidenziando anche l’importanza del contesto umano trovato a Northampton. A facilitare il suo inserimento ci saranno anche due connazionali già presenti nel club, il pilone della nazionale Danilo Fischetti e il giovane Edoardo Todaro, compagno di squadra nell’Italia Under 20.

Grande soddisfazione anche nelle parole del director of rugby dei Saints, Phil Dowson, che ha spiegato come il giocatore fosse seguito già dai tempi delle selezioni giovanili italiane. “Ha velocità, abilità nel gioco aereo e una forte etica del lavoro”, ha dichiarato il tecnico inglese, lodandone anche l’intelligenza fuori dal campo e le ambizioni accademiche. Per Northampton si tratta dell’ennesima scommessa su un giovane talento internazionale, mentre per il rugby italiano l’addio di Faissal rappresenta un ulteriore segnale di quanto i migliori prospetti azzurri siano sempre più attratti dai campionati esteri e dalle strutture dei grandi club inglesi.