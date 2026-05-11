Rugby a sette, l’Italia esordisce con un secondo posto al Corsica Seven

L’Italia Rugby Seven apre la stagione internazionale con un prestigioso secondo posto al Corsica Seven, torneo di alto livello tecnico che ha visto gli azzurri arrendersi soltanto in finale contro i francesi del BaBaas 7, selezione di fatto coincidente con la nazionale transalpina di rugby a sette. Un debutto positivo per la squadra italiana, che ha mostrato qualità e solidità nel corso dell’intero weekend.

Nel cammino verso la finale, l’Italia ha superato in successione la Corsica per 26-19, le Mauritius per 24-19 e gli Euskarians per 27-17, centrando così l’accesso all’atto conclusivo del torneo. In finale gli azzurri hanno ceduto 49-12 contro una formazione francese già molto avanti nella preparazione internazionale.

Soddisfatto il manager dell’Italia Rugby Seven, Emanuele Stefanelli, che ha sottolineato il valore del percorso compiuto dal gruppo azzurro: “Considerando che sei ragazzi erano nuovi, è stato un bel torneo per lo sviluppo e la conoscenza del gruppo. Il primo torneo della stagione è sempre difficile e il livello era comunque molto buono”.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto dall’Italia anche alla luce del rinnovamento del gruppo. Ben sei giocatori, infatti, erano alla loro prima esperienza internazionale con la maglia azzurra del Seven, elemento che conferma la volontà della federazione di investire sullo sviluppo della disciplina olimpica e sull’inserimento graduale di nuovi talenti nel progetto tecnico.