Rugby
Sei Nazioni femminile 2026, successi di Francia ed Irlanda nella quarta giornata del torneo
Si completa il programma della quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: oltre alla vittoria dell’Inghilterra in Italia per 33-61, si registrano l’affermazione esterna della Francia in Scozia per 28-69 ed il successo interno del Galles sull’Irlanda per 33-12.
La Francia risponde all’Inghilterra, resta a punteggio pieno e si presenterà allo scontro diretto decisivo a quota 20, come le inglesi, dopo essere passata con un nettissimo 28-69 sul campo della Scozia: le transalpine indirizzano il match già al termine della prima frazione chiusa sul 14-31, poi aumentano il gap nella ripresa.
Si porta in terza posizione l’Irlanda, che sale a quota 10 dopo aver regolato tra le mura amiche il Galles, sconfitto per 33-12, con il bonus offensivo che arriva nella ripresa, dopo il primo tempo era terminato sul 19-7. Le irlandesi ospiteranno la Scozia domenica prossima per certificare la terza piazza finale nel torneo.
SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026
Risultati 4a giornata
Italia-Inghilterra 33-61
Scozia-Francia 28-69
Irlanda-Galles 33-12
Classifica dopo la 4a giornata
1 Inghilterra 20
2 Francia 20
3 Irlanda 10
4 Italia 7
5 Scozia 5
6 Galles 2