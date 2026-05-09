Rugby, Serie A Èlite: Viadana si impone di misura sul Valorugby nella semifinale d’andata

Il Viadana si prende il primo round della semifinale di Serie A Élite maschile e davanti ai quasi tremila spettatori dello “Zaffanella” supera 17-11 il Valorugby Emilia, ribaltando nella ripresa una partita che sembrava essersi messa sui binari dei reggiani. La squadra di casa costruisce il successo con un secondo tempo di grande intensità, trovando tre marcature consecutive dopo essere andata al riposo sotto 0-8. Resta però tutto apertissimo in vista del ritorno del “Mirabello”, anche perché il calcio di punizione segnato allo scadere da Hugo consegna al Valorugby un prezioso punto di bonus offensivo.

La semifinale si apre infatti con un primo tempo molto tattico e segnato dalla solidità difensiva degli ospiti. Il Valorugby passa a condurre al 17’ grazie alla meta di Roura, bravo a concretizzare una delle poche vere occasioni create nei primi quaranta minuti. I gialloneri faticano a trovare ritmo offensivo e al 27’ subiscono anche il calcio piazzato di Hugo che vale lo 0-8 con cui le due squadre vanno all’intervallo. La formazione allenata da Marcello Violi sembra in controllo della gara, forte anche del primo posto ottenuto nella regular season.

Nella ripresa, però, cambia completamente l’inerzia del match. Viadana aumenta l’intensità del proprio gioco, alza il ritmo degli avanti e al 56’ trova la meta che riapre la sfida con Orellana, trasformata da Ferro per il 7-8. I padroni di casa prendono fiducia e sette minuti più tardi completano il sorpasso grazie a un piazzato dello stesso Ferro. Il Valorugby accusa il colpo e al 71’ subisce anche la seconda meta dei mantovani, firmata da Casasola al termine di una lunga pressione offensiva: Ferro trasforma ancora e porta i suoi sul 17-8.

Nel finale i reggiani provano il tutto per tutto e riescono almeno a limitare i danni con il calcio piazzato di Hugo allo scadere, che fissa il punteggio sul 17-11 e tiene completamente aperto il discorso qualificazione in vista della semifinale di ritorno. Intanto cresce anche l’attesa per l’altra semifinale scudetto: domenica al “Plebiscito” andrà infatti in scena il primo atto del Derby d’Italia tra Petrarca Padova e Femi-CZ Rovigo, ennesimo capitolo della rivalità più sentita del rugby italiano.