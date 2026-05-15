Rugby
Sei Nazioni femminile 2026, Italia in Galles per chiudere il torneo con una vittoria
La quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile prevede la trasferta dell’Italia in Galles, che corrisponderà con l’ultimo match in azzurro di Valeria Fedrighi, la quale all’Arms Park di Cardiff saluterà la Nazionale con il caps numero 72 della carriera.
Lo scorso anno l’Italia superò il Galles per 44-12, ma in trasferta l’ultimo successo è del 2022, quando le azzurre si imposero per 8-10. Nel complesso si tratterà della 26ma sfida tra le due compagini, con 10 successi italiani, 14 gallesi ed un pareggio nei 25 precedenti.
Restringendo il campo ai soli confronti avvenuti nel Sei Nazioni, invece, i precedenti sono 18, con 9 successi dell’Italia contro gli 8 del Galles ed un pareggio, il 3-3 del 2019. La prima vittoria dell’Italia in Galles, invece, risale al 2010, quando le azzurre passarono a Brigend per 15-19.
SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026
Programma 5a giornata
Domenica 17 maggio
Galles v Italia ore 13:15
Irlanda v Scozia ore 15:30
Francia v Inghilterra ore 17:45
Classifica dopo la 4a giornata
1 Inghilterra 20
2 Francia 20
3 Irlanda 10
4 Italia 7
5 Scozia 5
6 Galles 2