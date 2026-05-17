Scherma, Martina Batini in trionfo a Shanghai. Sul podio anche Anna Cristino

Prosegue la straordinaria stagione delle fiorettiste azzurre. Ennesimo appuntamento internazionale ed ennesima vittoria per l’Italia, che festeggia il trionfo di Martina Batini nel Grand Prix di Shanghai, la terza della carriera in questo circuito e la seconda stagionale dopo quella ottenuta a Torino. La toscana ha battuto nell’ultimo atto la giapponese Yuka Ueno con il punteggio di 15-11.

Non solo una ma ancora una volta sono due le azzurre sul podio. Infatti sul gradino più basso ci sale anche un’ottima Anna Cristino, che si è fermata solamente in semifinale contro Ueno per 13-11. Nell’altra semifinale, invece, Batini aveva superato la russa Marta Martyanova per 15-12.

Negli ottavi di finale si è fermato il cammino di Martina Favaretto, che si è arresa per 15-13 alla russa Martyanova. Sempre nello stesso turno c’è stato anche il derby azzurro tra Martina Batini ed Alice Volpi, che ha visto il successo della pisana per 15-9. Eliminazione agli ottavi anche per Aurora Grandis, battuta per 15-4 dalla giapponese Miyawaki.

Nei sedicesimi è arrivata l’eliminazione di Arianna Errigo, che è stata battuta per 15-13 dalla sudcoreana Lee Sajoo. Il secondo assalto di giornata è stato fatale anche per Francesca Palumbo, battuta per 15-10 dall’americana Lauren Scruggs. Fuori al primo turno, invece, Martina Sinigalia (13-10 con la cinese Fu), Matilde Molinari (15-10 con la sudcoreana Choi), Greta Collini (15-10 con la canadese Hayes) e Carlotta Ferrari, battuta nel derby azzurro da Palumbo per 15-12.