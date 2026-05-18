Scherma, il fioretto azzurro brilla anche a Shanghai. Una stagione di Coppa fenomenale

Ancora una volta il fioretto azzurro si è preso la scena nel weekend della scherma internazionale. A Shanghai è andato in scena l’ultimo Grand Prix stagionale e l’Italia ha risposto presente con altri tre podi che confermano la straordinaria continuità della squadra del CT Simone Vanni. Spicca ovviamente Martina Batini, capace di conquistare uno splendido successo, ma sorridono anche Anna Cristino e Tommaso Martini, entrambi saliti sul gradino più basso del podio.

La stagione di Martina Batini è finora davvero eccezionale. La toscana ha infatti centrato il suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti a Busan e Torino, confermandosi tra le assolute protagoniste del circuito mondiale. In quel di Shanghai si è sbloccata anche Anna Cristino, che ha conquistato il suo primo podio dell’anno, fermandosi solamente in semifinale. Resta invece un po’ di rammarico per il derby azzurro degli ottavi tra Batini e Alice Volpi, turno nel quale è uscita anche Martina Favaretto, reduce dal trionfo nel precedente appuntamento di Istanbul.

In campo maschile non è stata una prova semplice per i colori azzurri. Diversi italiani sono usciti nei primi turni, compreso Guillaume Bianchi, sconfitto soltanto all’ultima stoccata dall’americano Louie. A salvare, però, il tutto ci pensato Tommaso Martini, autore di una gara di altissimo livello, raggiungendo così il secondo podio della carriera. Il toscano era stato protagonista già negli ottavi di finale di un meraviglioso derby con Filippo Macchi, vinto all’ultima stoccata per 15-14. Il rimpianto è stato quello di un derby così troppo presto, perché Macchi aveva tutte le carte in regola per tornare sul podio dopo la vittoria ad Istanbul.

Va così in archivio la stagione di Coppa del Mondo e Grand Prix per il fioretto italiano, con numeri che certificano il dominio azzurro a livello internazionale. Complessivamente sono arrivati 33 podi, di cui 19 nel femminile e 14 nel maschile. Un bottino straordinario che proietta la squadra del CT Vanni ad un’estate da protagonista. L’attenzione ora si sposta, infatti, sui due appuntamenti più importanti della stagione, gli Europei di Antony dal 16 al 21 giugno e i Mondiali di Hong Kong dal 22 al 30 luglio, con il fioretto azzurro pronto a recitare un ruolo da protagonista.