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Darderi-Jodar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Pubblicato

3 minuti fa

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Per approfondire:
Luciano Darderi
Luciano Darderi / LaPresse

Quarti di finale, i primi a livello 1000, per Luciano Darderi. E la sfida è di quelle non facili nella sessione serale del Foro Italico di Roma. Sul Campo Centrale, ad affrontarlo, ci sarà Rafael Jodar, lo spagnolo che sta tentando di scalare rapidamente le classifiche attraverso una sequenza impressionante di ottimi risultati al debutto sul circuito maggiore.

Quasi ovvio rimarcare come tra i due non ci sia stato ancora alcun confronto diretto. E anche che, data la collocazione serale, i due sapranno già l’avversario in semifinale tra Ruud e Khachanov. Per Darderi un’opportunità grandissima di continuare a cavalcare un sogno, soprattutto dopo l’incredibile rimonta contro Zverev: dall’1-6 3-5 al rifilare un tonante 6-0 nel terzo set. Certo, Jodar è in forma. In grande forma. Ma, a tratti, già Matteo Arnaldi ha dimostrato che può essere superato.

Il match tra Luciano Darderi e Rafael Jodar sarà il secondo sul Centrale nella sessione serale dalle ore 19:00 dopo Svitolina-Rybakina. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, nonché su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA DARDERI-JODAR OGGI, ATP ROMA 2026

Mercoledì 13 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna
Ore 13:00 Pegula (USA) [5]-Swiatek (POL) [4] – Quarti WTA
NP Ore 15:00 Ruud (NOR) [23]-Khachanov [13] – Quarti ATP

Sessione serale
Ore 19:00 Svitolina (UKR) [7]-Rybakina (KAZ) [2] – Quarti WTA
NP Ore 20:30 Jodar (ESP) [32]-Darderi (ITA) [18] – Quarti ATP – Diretta tv su TV8 (in chiaro) e Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA DARDERI-JODAR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sprot (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8

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