Rugby, i convocati dell’Italia per il primo raduno in vista del Nations Championship

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei convocati per il primo raduno in preparazione al Nations Championship, che si terrà presso la Cittadella del Rugby di Parma giovedì 4 e venerdì 5 giugno.

Nella finestra estiva della competizione l’Italia sarà impegnata in trasferta a Tokyo contro il Giappone il 4 luglio, a Wellington contro la Nuova Zelanda l’11 luglio, ed a Perth contro l’Australia il 18 luglio: a partire dal prossimo raduno, previsto l’11 ed il 12 giugno a Treviso, saranno chiamati anche giocatori che militano all’estero.

Così Quesada al sito federale: “Il Nations Championship è un nuovo, importante, appuntamento che andrà a chiudere una stagione molto intensa. Verso la partita con il Giappone, primo match di luglio, insieme allo staff abbiamo programmato una serie di incontri per preparare al meglio la rosa dei giocatori da scegliere per le tre partite che abbiamo in calendario“.

Il percorso d’avvicinamento: “Ci saranno due mini raduni in Italia, a Parma il 5 giugno e a Treviso il 12 giugno, dove nel primo parteciperanno gli atleti delle due franchigie, mentre nel secondo avremo anche giocatori che militano in altri campionati. Successivamente sarà scelta la lista dei 33 atleti, tenendo conto anche di chi gioca all’estero, che inizieranno il raduno a L’Aquila verso l’esordio nel Nations Championship“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Destiny AMINU (Benetton Rugby, esordiente)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 8 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 24 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 27 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 10 caps)

Nicholas GASPERINI (Benetton Rugby, esordiente)

Giovanni QUATTRINI (Zebre Parma, esordiente)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 63 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 13 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 72 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 54 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, esordiente)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, esordiente)

Mediani di mischia

Thomas DOMINGUEZ (Zebre Parma, esordiente)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 25 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 23 caps)

Mediani di apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 22 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 39 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 9 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)

Malik FAISSAL (Zebre Parma, esordiente)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 14 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Invitato

Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps)