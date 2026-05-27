Rugby, Ange Capuozzo torna in campo dopo l’infortunio

Il ritorno di Ange Capuozzo è la notizia più attesa in casa del Tolosa. Dopo oltre due mesi di stop per il problema alla spalla rimediato durante Italia-Francia dell’ultimo Sei Nazioni, l’esterno azzurro è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà nuovamente a disposizione di Ugo Mola per il rush finale del Top 14.

Capuozzo ha svolto regolarmente la seduta collettiva di lunedì a Ernest-Wallon, dopo aver superato positivamente gli ultimi test fisici. Il rientro dell’italiano rappresenta una spinta importante per Tolosa, sia per le sue qualità offensive sia per la capacità di cambiare ritmo alle partite. L’ex Grenoble era stato costretto a fermarsi dopo l’infortunio alla spalla accusato con la maglia dell’Italia, saltando diverse settimane decisive della stagione. Adesso però il peggio sembra alle spalle e il suo ritorno porta un sorriso anche in casa Italia, in vista dei prossimi impegni internazionali.

Per la sfida contro il Lione tornerà disponibile anche Antoine Dupont, rimasto fuori nell’ultima trasferta contro La Rochelle per un fastidio agli adduttori. Nessun allarme particolare per il mediano francese, che si è allenato normalmente insieme ai compagni. Recuperati inoltre Georges-Henri Colombe, Guillaume Cramont e Alexandre Roumat, mentre anche Blair Kinghorn dovrebbe essere regolarmente convocabile dopo il colpo alle costole accusato nell’ultimo turno.

Non mancano però le cattive notizie per il club francese. La stagione di Antoine Jelonch è terminata dopo l’operazione alla spalla, stesso destino per Mathis Castro-Ferreira, che dovrà sottoporsi a un intervento alla caviglia. Restano da valutare anche le condizioni di Léo Banos, alle prese con un problema alla schiena. Tolosa, comunque, ritrova il suo arsenale offensivo proprio nel momento decisivo dell’anno, e il rientro di Capuozzo può diventare un’arma fondamentale nella corsa al titolo.