Sveva Gerevini firma il compleanno dei sogni: splendido record italiano di eptathlon, si vola agli Europei!

Sveva Gerevini ha firmato il record italiano dell’eptathlon, regalandosi un compleanno davvero indimenticabile: nel giorno in cui ha spento trenta candeline, l’azzurra ha riscritto il già suo primato, alzando sensibilmente l’asticella ed entrando in una nuova dimensione. La lombarda ha sfondato il muro dei seimila e quattrocento, totalizzando 6.413 punti e ritoccando il suo precedente di 6.379 siglato in occasione degli Europei di Roma 2024.

Il teatro dell’impresa è stato l’Hypomeeting di Goetzis (Austria), uno degli appuntamenti più importanti della stagione per quanto riguarda le prove multiple. La nostra portacolori ha chiuso la gara al quinto posto, la svizzera Annik Kaelin si è imposta con il primato nazionale di 6.726 punti davanti alle olandesi Emma Oosterwegel (6.705) e Sofie Dokter (6.627).

Sveva Gerevini è stata concreta, solida e competitiva nei due giorni nel Vorarlberg: 13.52 sui 100 ostacoli (0,6 m/s di vento a favore), 1.74 nel salto in alto, 23.73 sui 200 metri (0,5 m/s di brezza alle spalle), personale di 13.48 nel getto del peso, eccezionale balzo da 6.13 metri nel salto in lungo (+1,4 m/s), miglioramento di oltre quattro metri nel tiro del giavellotto (48.52) e poi 2:09.25 sugli 800 metri conclusivi (secondo posto parziale, riuscendo a rimontare ben tre piazze nel totale).

La carabiniera cremonese, allenata da Pietro Frittoli, si è meritata la qualificazione agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto, dato che ha ampiamente superato lo standard di ammissione fissato a 6.320 punti. Lo svizzero Simon Ehammer ha vinto il decathlon con 8.778 punti dopo il superbo volo da 8.51 metri nel salto in lungo (world lead stagionale di specialità), precedendo i tedeschi Leo Neugebauer (8.730) e Niklas Kaul (8.528).