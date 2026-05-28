Rugby a sette, scelti gli azzurri per il torneo di Haguenau

L’Italia del rugby a sette torna in campo per il secondo appuntamento internazionale della stagione. Il responsabile tecnico degli Azzurri, Matteo Mazzantini, ha ufficializzato la lista dei convocati per l’EAAST International Rugby 7’s Development Tournament, torneo in programma il 29 e 30 maggio ad Haguenau. La tappa francese rappresenta un nuovo momento di crescita per il gruppo azzurro, impegnato nel consolidare il percorso avviato negli ultimi mesi all’interno del progetto federale dedicato alla disciplina olimpica.

La selezione italiana arriva all’appuntamento dopo i segnali incoraggianti mostrati nel “Corsica Seven”, primo impegno stagionale chiuso con un brillante secondo posto. Un torneo che ha evidenziato i progressi della Nazionale Seven sotto il profilo tecnico e caratteriale, con gli Azzurri capaci di spingersi fino alla finale dopo una serie di prestazioni convincenti. Il lavoro dello staff tecnico punta ora a dare continuità a quanto emerso in Corsica, ampliando ulteriormente le soluzioni a disposizione e rafforzando l’identità della squadra in vista dei prossimi impegni internazionali.

Tra i convocati figurano atleti provenienti da diversi club del panorama nazionale e non solo: Luca Belloni, Francesco Krsul e Riccardo Paganin del Rugby Rovigo Delta, Sebastiano Billio e Christian Dotto del Rugby Paese, Filippo Bozzoni del Rugby Calvisano, Massimo Cioffi del Civitavecchia, Arturo Fusari, Cristian Lai e Michael Mba delle Fiamme Oro Rugby Roma, Pietro Rodina del Rugby Lyons e Vittorio Santarelli dell’Unione Rugby Capitolina. Presente anche Nicola Bozzo, attualmente in forza ai francesi dello SC Albi, ulteriore segnale di un gruppo che continua ad allargare i propri orizzonti internazionali.

ITALSEVEN

1 Luca Belloni (Rugby Rovigo Delta)

2 Sebastiano Billio (Rugby Paese)

3 Nicola Bozzo (SC Albi)

4 Filippo Bozzoni (Rugby Calvisano)

5 Massimo Cioffi (Civitavecchia R.Centumcellae)

6 Dotto Christian Dotto (Rugby Paese)

7 Arturo Fusari (Fiamme Oro Rugby Roma)

8 Francesco Krsul (Rugby Rovigo Delta)

9 Cristian Lai (Fiamme Oro Rugby Roma)

10 Michael Mba (Fiamme Oro Rugby Roma)

11 Riccardo Paganin (Rugby Rovigo Delta)

12 Pietro Rodina (Rugby Lyons)

13 Vittorio Santarelli (Unione Rugby Capitolina)