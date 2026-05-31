Rugby Seven maschile: a Valladolid vince l’Australia nella seconda tappa delle Championship Series

Dopo le ragazze, anche i ragazzi australiani fanno festa a Valladolid imponendosi nella seconda tappa delle Championship Series dell’HSBC SVNS Series, fermando la corsa del Sudafrica – che si era imposto nella tappa d’apertura. Tutto da decidere, dunque, per il titolo, anche se i Blitzbokke con la finale raggiunta mettono una seria ipoteca sulla vittoria finale, restando in vetta con 4 punti di vantaggio sull’Argentina e 8 sull’Australia.

Le prime due giornate a Valladolid hanno confermato il valore delle grandi protagoniste del circuito. Il Sudafrica ha chiuso al vertice della Pool A dopo due successi sofferti contro Gran Bretagna e Kenya, ma è stato poi superato dall’Australia nello scontro diretto per il primo posto del girone. Nella Pool B, invece, Argentina e Nuova Zelanda hanno dominato la scena, con i Pumas capaci di imporsi nello scontro decisivo e conquistare la testa del raggruppamento. Nella Pool C, infine, le Fiji hanno impressionato per qualità offensiva e continuità, battendo Francia e Stati Uniti prima di travolgere la Nuova Zelanda nell’ultima gara del girone, mentre la Spagna padrona di casa ha centrato una preziosa qualificazione ai quarti di finale.

La fase a eliminazione diretta ha premiato le quattro squadre più in forma del torneo. L’Argentina ha confermato la propria crescita superando la Francia per 21-19 al termine di una sfida intensa e combattuta. L’Australia ha invece dominato il Kenya con un netto 21-0, mostrando grande solidità difensiva. Le Fiji hanno proseguito il loro percorso travolgente demolendo la Nuova Zelanda 40-0, mentre il Sudafrica (14-12) ha dovuto rimontare davanti al pubblico di Valladolid contro una coraggiosa Spagna: sotto 12-0 all’intervallo, i Blitzbokke hanno reagito nella ripresa conquistando il successo che vale la semifinale. Le sfide per un posto in finale saranno quindi Argentina-Sudafrica e Fiji-Australia.

Le semifinali della tappa di Valladolid hanno regalato due sfide combattute. L’Australia ha conquistato il pass per la finale superando le Fiji per 21-14 grazie a una prestazione solida e ai due sigilli di Henry Hutchison nel secondo tempo. Gli Wallabies Seven hanno provato più volte a scappare nel punteggio con James Turner e lo stesso Hutchison, ma i figiani sono sempre riusciti a rientrare in partita con Tanivanuakula e Bose. Nell’altra semifinale il Sudafrica ha confermato il proprio status di protagonista del circuito, battendo l’Argentina 21-7. Dopo la meta iniziale di Sebastiaan Jobb, i Blitzboks hanno allungato con una grande iniziativa personale di Ricardo Duarttee e chiuso i conti nel finale con Ryan Oosthuizen, centrando così la sesta finale consecutiva nelle SVNS Series.

L’atto conclusivo ha premiato l’Australia, capace di imporsi 26-19 al termine di una finale spettacolare contro il Sudafrica. I Blitzboks erano partiti fortissimo, portandosi sul 14-0 nei primi tre minuti grazie a Shilton van Wyk e Sebastiaan Jobb, ma gli australiani hanno reagito con carattere, rimettendo il match in equilibrio prima dell’intervallo con le mete di James Turner ed Ethan McFarland. Nella ripresa Ben Dowling e ancora Hutchison hanno completato la rimonta, regalando agli australiani un margine decisivo. Nemmeno l’espulsione di Turner nel finale è bastata a riaprire completamente la sfida: il Sudafrica si è rifatto sotto con Gino Cupido e ha sfiorato il pareggio sull’ultima azione, ma un passaggio in avanti ha spento le speranze dei leader del circuito, consegnando all’Australia la medaglia d’oro a Valladolid.