United Rugby Championship: Benetton rinnova Zilocchi fino al 2029

La Benetton blinda uno dei pilastri della propria mischia e guarda al futuro con maggiore solidità. Il club biancoverde ha infatti annunciato il rinnovo di Giosuè Zilocchi fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Un segnale forte da parte della società trevigiana, che conferma la volontà di costruire continuità attorno a uno degli uomini più affidabili del pacchetto avanzato. Arrivato due anni fa, il pilone destro azzurro si è ritagliato rapidamente un ruolo centrale nel gruppo, grazie a prestazioni costanti e a una presenza sempre preziosa nelle fasi più dure del gioco.

Classe 1997, nato a Fiorenzuola d’Arda, Zilocchi ha costruito la propria crescita passo dopo passo, partendo da Gossolengo e passando poi per Lyons Piacenza, Accademia FIR e Calvisano, prima dell’approdo alle Zebre. Proprio nella franchigia federale parmense il pilone emiliano ha compiuto il salto definitivo, imponendosi come uno dei punti di riferimento della mischia e conquistando anche la Nazionale maggiore. L’esordio in azzurro arrivò nel luglio 2018 contro il Giappone, primo tassello di un percorso che lo ha portato oggi a quota 27 caps e a essere stabilmente nel giro dell’Italia anche negli ultimi Sei Nazioni.

Dopo la parentesi sfortunata ai London Irish, segnata dal grave infortunio al legamento crociato che gli impedì di debuttare in Inghilterra, il rilancio è arrivato proprio con la maglia della Benetton. Dal 2023 Zilocchi ha ritrovato continuità e fiducia, collezionando già 47 presenze, di cui 15 nelle competizioni europee. Numeri che raccontano l’importanza crescente del pilone nella rosa trevigiana, dove le sue qualità in mischia chiusa, la mobilità palla in mano e la solidità difensiva lo hanno trasformato in una certezza per staff tecnico e compagni.

“Sono felice e onorato di continuare questa avventura insieme alla Benetton Treviso. Ringrazio la società per la fiducia e i tifosi per il calore”, ha dichiarato Zilocchi dopo la firma. Soddisfazione condivisa anche dal presidente Antonio Pavanello, che ha sottolineato il peso specifico del rinnovo: “Confermare un giocatore della sua esperienza è fondamentale per dare solidità al nostro pacchetto di mischia e continuare a costruire una squadra competitiva”. Un investimento tecnico ma anche strategico, perché l’esperienza dell’azzurro sarà preziosa pure nella crescita dei giovani piloni biancoverdi.