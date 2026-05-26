Roland Garros 2026, si completa il primo turno: Sinner guida il drappello azzurro nella terza giornata

È il momento di concludere il tourbillon degli incontri dedicati al primo turno del singolare maschile e del singolare femminile del secondo Slam stagionale. La terza giornata del Roland Garros propone gli ultimi match dei sessantaquattresimi di finale. L’adrenalina aumenta e gli appassionati sono pronti per vivere l’atteso esordio di Jannik Sinner.

Il numero 1 del mondo esordisce nel torneo con la wild card Clement Tabur. Il fresco campione degli internazionali d’Italia attraversa uno straordinario momento di forma, ha vinto gli ultimi sei Masters 1000 e sembra letteralmente ingiocabile per i rivali. Sinner, in un percorso lungo due settimane con partite al meglio dei cinque set, dovrà essere bravo anche a gestire le forze.

Confermare il trend positivo dell’ultimo periodo per continuare quel percorso che mira a ritrovare i propri standard di livello. Matteo Arnaldi inizia il suo percorso dalla difficile sfida con l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29. Il compito è certamente molto insidioso, ma il ligure al Foro ha ritrovato le certezze che sembravano smarrite. Il prestigioso successo contro De Minaur e la battaglia poi persa contro Jodar lasciano ben sperare sul ritorno del sanremese ad alto livello.

La storica semifinale raggiunta agli internazionali d’Italia rappresenta un risultato straordinario per un giocatore voglioso di continuare a crescere. La netta sconfitta subita ad Amburgo con l’australiano De Minaur costituisce un fisiologico stop and go prima di tuffarsi a capofitto verso il secondo Slam. Luciano Darderi inizia il suo cammino sulla terra parigina dalla sfida con l’insidioso austriaco Sebastian Ofner, avversario che ha venduto cara la pelle a Roma contro Sinner. Darderi non può non puntare, come obiettivo minimo, all’ottavo di finale con un numero 1 del mondo.

Debutto nel torneo per Elisabetta Cocciaretto che nel terzo match sul Campo 13 affronta Alina Korneeva. Superare la giovane russa, classe 2007, proveniente dalle qualificazioni, aprirebbe le porte del complicato secondo turno contro una tra Anna Kalinskaya o Lois Boisson, splendida favola dello scorso anno. Il tabellone non è assolutamente dei più semplici, ma la marchigiana può provare ad aprirsi un varco per proseguire nella sua scalata della graduatoria.

Nelle altre partite il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, affronta l’insidioso esame Daniel Altmaier, giocatore tedesco che sulla terra è certamente un cliente ostico. Daniil Medvedev, sesta testa di serie e recente semifinalista agli Internazionali d’Italia, debutta nel torneo contro la wild card australiana Adam Walton.