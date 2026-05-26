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Roland Garros 2026, risultati tabellone femminile 26 maggio: Sabalenka ok, fuori Boisson
Si chiude la terza giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026: passano agli archivi anche gli ultimi venti incontri del primo turno, ma purtroppo in casa Italia esce di scena l’unica azzurra impegnata, Elisabetta Cocciaretto, che viene sconfitta dalla qualificata russa Alina Korneeva, vittoriosa per 6-3 6-3.
Per la russa al secondo turno derby con la connazionale Anna Kalinskaya, numero 22, che elimina la semifinalista della scorsa edizione, la transalpina Loïs Boisson, battuta per 6-2 6-2. Avanza l’ellenica Maria Sakkari, che piega la ceca Linda Nosková, numero 12, battuta per 7-5 7-6 (3): la greca affronterà la qualificata statunitense Claire Liu, che approfitta del ritiro della nipponica Moyuka Uchijima, la quale alza bandiera bianca sul punteggio di 3-6 6-0 4-1 per l’americana.
Avanza senza particolari patemi la numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che elimina la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con lo score di 6-4 6-2, ed ora se la vedrà con la padrona di casa transalpina Elsa Jacquemot, che supera la qualificata ceca Linda Fruhvirtová per 6-4 6-3. Avanza la numero 17, la statunitense Iva Jovic, che batte la filippina Alexandra Eala con lo score di 6-4 6-2: sarà derby con la connazionale Emma Navarro, che piega l’indonesiana Janice Tjen per 6-4 6-3.
Il derby statunitense premia la numero 4 del tabellone, Coco Gauff, che liquida la connazionale Taylor Townsend, sconfitta per 6-4 6-0, ed ora affronterà la qualificata egiziana Mayar Sherif, che piega la magiara Dalma Gálfi, battua per 7-5 6-4. Avanza anche un’altra statunitense, Ann Li, numero 30 del seeding, che elimina la cinese Shuai Zhang per 6-4 6-2, ed al prossimo turno se la vedrà con la francese Diane Parry, che rimonta l’ucraina Anhelina Kalinina, superata per 0-6 6-2 6-4.
ROLAND GARROS 2026 – RISULTATI 26 MAGGIO TABELLONE FEMMINILE
Primo turno
Aryna Sabalenka (1) b. Jessica Bouzas Maneiro 6-4 6-2
Elsa Jacquemot b. Linda Fruhvirtová (Q) 6-4 6-3
Iva Jovic (17) b. Alexandra Eala 6-4 6-2
Emma Navarro b. Janice Tjen 6-4 6-3
Donna Vekić b. Alice Tubello (WC) 6-3 6-2
Naomi Osaka (16) b. Laura Siegemund 6-3 7-6 (3)
Victoria Mboko (9) b. Nikola Bartůňková 6-1 6-2
Kateřina Siniaková b. Simona Waltert 6-4 7-6 (4)
Antonia Ružić b. Ashlyn Krueger (Q) 3-6 6-2 6-2
Madison Keys (19) b. Hanne Vandewinkel 6-3 6-0
Oleksandra Oliynykova b. Elena Pridankina (Q) 6-1 6-2
Kimberly Birrell b. Jessica Pegula (5) 1-6 6-3 6-3
Coco Gauff (4) b. Taylor Townsend 6-4 6-0
Mayar Sherif (Q) b. Dalma Gálfi 7-5 6-4
Anna Kalinskaya (22) b. Loïs Boisson 6-2 6-2
Alina Korneeva (Q) b. Elisabetta Cocciaretto 6-3 6-3
Maria Sakkari b. Linda Nosková (12) 7-5 7-6 (3)
Claire Liu (Q) b. Moyuka Uchijima 3-6 6-0 4-1 ritiro
Ann Li (30) b. Shuai Zhang 6-4 6-2
Diane Parry b. Anhelina Kalinina 0-6 6-2 6-4