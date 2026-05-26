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Roland GarrosTennis

Tre ritiri oggi nel tabellone maschile del Roland Garros: cosa è successo e chi ha abbandonato

Pubblicato

32 minuti fa

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Per approfondire:
Sebastian Baez
Baez / Lapresse

Sta per andare in archivio un martedì a dir poco rovente sui campi in terra battuta del Roland Garros a completamento del primo turno dell’Open di Francia 2026. Soffermandoci esclusivamente al tabellone di singolare maschile sono addirittura tre (su venti complessive in programma oggi) i match terminati in anticipo per il ritiro di un giocatore, seppur con dinamiche e motivazioni non necessariamente legate al caldo.

Domenica, all’inizio della giornata inaugurale del torneo a livello di main draw, il canadese Gabriel Diallo aveva gettato la spugna nel suo incontro d’esordio contro l’australiano James Duckworth (sul 6-3 4-1 in favore dell’australiano) a causa di un colpo di calore. Ieri tutte le partite si sono concluse regolarmente, mentre quest’oggi la situazione è peggiorata drasticamente.

Il primo in ordine cronologico ad alzare bandiera bianca è stato il padrone di casa francese Alexandre Muller, fermatosi per un infortunio apparentemente muscolare mentre si trovava in svantaggio 2-6 0-3 contro il greco Stefanos Tsitsipas e costretto a lasciare il campo in lacrime. Fuori dai giochi anche l’argentino Sebastian Baez, che ha annunciato il ritiro per un problema al ginocchio destro sotto due set a uno (e 0-2 al quarto) nel derby con il connazionale Roman Burruchaga.

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Finisce inoltre nel peggiore dei modi l’avventura parigina del britannico Cameron Norrie, che ha dovuto fare i conti con un forte dolore nella zona delle costole lasciando il torneo (in svantaggio 6-7 0-2) e regalando il passaggio del turno al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo.

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