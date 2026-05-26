Luciano Darderi può scavalcare Lorenzo Musetti nel ranking ATP: le proiezioni al Roland Garros

Luciano Darderi non stecca al debutto e si impone in tre set sull’ostico austriaco Sebastian Ofner avanzando come da pronostico al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista italo-argentino ha confermato sul campo il suo status di testa di serie numero 14 del seeding, ottenendo l’ennesimo successo della stagione sulla terra battuta e tenendo vivo il sogno di raggiungere la seconda settimana del Major parigino.

Il 24enne azzurro, che affronterà tra due giorni l’argentino Francisco Comesaña in un match sulla carta abbastanza aperto, incassa nel frattempo dei punti preziosi per la sua classifica e si avvicina al prestigioso obiettivo di diventare il nuovo numero due d’Italia. Darderi, 17° all’inizio del torneo, non difende nulla all’Open di Francia e può quindi mettere nel mirino diversi giocatori che lo precedono nella graduatoria mondiale.

Il fresco semifinalista al Foro Italico si è portato virtualmente in 14ma posizione con 2300 punti, a +10 su Flavio Cobolli (ancora in corsa al Roland Garros) e a -15 da un Lorenzo Musetti costretto purtroppo a saltare la trasferta d’oltralpe a causa di un infortunio. Battere Comesaña consentirebbe a Luciano di operare il sorpasso sul carrarino, ritoccando con ogni probabilità il suo best ranking (n.16) e mettendosi addirittura nella condizione di sognare qualcosa di ancor più grande.

L’eventuale terzo turno non sarebbe infatti così impossibile per Darderi, che affronterebbe uno tra il padrone di casa Arthur Rinderknech ed il romano Matteo Berrettini con in palio l’accesso alla seconda settimana. Per sperare di entrare tra i migliori 10 al mondo già al termine del Roland Garros servirebbe come minimo un exploit da semifinale, ma agli ottavi si profila all’orizzonte l’ostacolo pressoché insormontabile che risponde al nome di Jannik Sinner.

RANKING LUCIANO DARDERI ROLAND GARROS 2026

Ranking lunedì 25 maggio: 2260 punti, 17° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 2300 punti, 14° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 2350 punti, 12° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 2450 punti, 12° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2650 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3050 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3550 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4250 punti, 4° posto virtuale.