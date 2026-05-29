Dove vedere in tv Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Matteo Arnaldi affronterà Raphael Collignon al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver eliminato l’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero 29) e aver avuto la meglio sul nobile decaduto Stefanos Tsitsipas , il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa di Parigi per fronteggiare il temibile belga, che ha firmato l’impresa travolgendo il quotatissimo statunitense Ben Shelton (numero 5 del seeding). Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e incerto, aperto a ogni epilogo.

L’appuntamento è per sabato 30 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo 14: il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Zachary Svajda, poi ci sarà spazio per il confronto femminile tra la russa Anna Kalinskaya e la colombiana Camila Osorio, quindi toccherà al nostro portacolori. Il 25enne ligure, numero 104 del mondo, incrocerà il 24enne, numero 62 del ranking ATP

Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare sul mattone tritato della capitale francese contro il vincente del confronto tra lo statunitense Frances Tiafoe e il portoghese Jaime Faria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Collingon, match valido per il terzo turno del Roland Garros 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-COLLIGNON, ROLAND GARROS 2026

Sabato 20 maggio

Terzo match dalle ore 11.00 Matteo Arnaldi vs Raphael Collignon

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 14, si giocheranno nell’ordine: Cerundolo-Svajda, Kalinskaya-Osorio. Al termine toccherà ad Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-COLLIGNON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati; Eurosport 1 dalle ore 17.45, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.