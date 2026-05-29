Dove vedere in tv Berrettini-Comesana, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Tenterà l’assalto agli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis l’azzurro Matteo Berrettini, che nel terzo turno sarà opposto all’argentino Francisco Comesana: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

Il match del terzo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino, dunque, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, sabato 30 maggio, sul Court Simonne Mathieu: si giocherà in ogni caso non prima delle ore 13.00.

La sfida che vedrà protagonisti Matteo Berrettini e l’argentico Francisco Comesana nel terzo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Sabato 30 maggio

Court Simonne Mathieu – Dalle ore 11.00

Maria Sakkari (Grecia)-Maja Chwalinska (Polonia)

Non prima delle ore 13.00

Matteo Berrettini (Italia)-Francisco Comesana (Argentina)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.