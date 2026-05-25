Tennis
Ranking WTA (25 maggio 2026): Jasmine Paolini stabile al 13° posto
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 500 di Strasburgo e del 250 di Rabat: tutto immobile in top ten, con la bielorussa Aryna Sabalenka che resta al comando davanti alla kazaka Elena Rybakina, seconda, mentre la polacca Iga Swiatek conferma il terzo posto davanti alla statunitense Coco Gauff, quarta.
Stabile al 13° posto l’azzurra Jasmine Paolini, mentre l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, guadagna due posizioni e si porta al numero 38, invece tra le prime 200 del mondo diventano sette nel complesso le tenniste italiane.
La numero 3 d’Italia è Lisa Pigato, che si conferma al numero 138, mentre guadagnano due posizioni Lucrezia Stefanini, 152ma, e Nuria Brancaccio, 163ma, invece sale di una piazza Lucia Bronzetti, che si ritrova 172ma. Entra tra le 200, infine, Tyra Caterina Grant, ora 184ma.
RANKING WTA
Lunedì 25 maggio 2026
1 Aryna Sabalenka 9960
2 Elena Rybakina 8313
3 Iga Swiatek 7273
4 Coco Gauff 6749
5 Jessica Pegula 6286
6 Amanda Anisimova 5958
7 Elina Svitolina 4315
8 Mirra Andreeva 4181
9 Victoria Mboko 3710
10 Karolina Muchova 3318
ITALIANE TRA LE PRIME 200
Lunedì 25 maggio 2026
13 Jasmine Paolini 2787
38 Elisabetta Cocciaretto 1320
138 Lisa Pigato 551
152 Lucrezia Stefanini 495
163 Nuria Brancaccio 463
172 Lucia Bronzetti 448
184 Tyra Caterina Grant 404