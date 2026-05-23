WTA Rabat 2026, la croata Marcinko conquista il suo primo titolo

La finale del WTA di Rabat dura solamente quarantanove minuti, ma è comunque un giorno di festa per Petra Marcinko. La croata conquista il suo primo titolo della carriera nel circuito maggiore in quella che è stata anche la sua prima finale. La numero 74 del mondo ha sfruttato il ritiro nel secondo set dell’ucraina Anhelina Kalinina, ma Marcinko era comunque in vantaggio per 6-2 3-0.

Una partita che ha visto partire fortissimo Marcinko. La croata ha strappato il servizio nel secondo game all’avversaria, scappando poi sul 3-0. Marcinko ha poi salvato una palla break nel quinto game ed in quello successivo ha poi tolto ancora la battuta all’ucraina, salendo sul 5-1. Kalinina ha recuperato subito uno dei due break di svantaggio, ma ha perso nuovamente il servizio nell’ottavo game, con Marcinko che si è presa la prima frazione per 6-2.

Marcinko è scappata subito via anche nel secondo set. La numero 76 del mondo ha tolto il servizio all’avversaria nel secondo game, portandosi poi sul 3-0. In quel momento è arrivato il ritiro da parte di Kalinina, che ha accusato un problema fisico e con Marcinko che ha così potuto festeggiare il suo primo titolo.