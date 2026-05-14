Quanti punti perde Lorenzo Musetti nel ranking ATP senza il Roland Garros: Cobolli e Darderi possono sorpassarlo

Lorenzo Musetti non potrà difendere la semifinale raggiunta nel 2025 al Roland Garros: l’azzurro, a causa dell’infortunio rimediato a Roma salterà Amburgo e Parigi, e per questo motivo, al termine del secondo torneo stagionale del Grand Slam, scarterà gli 800 punti incamerati lo scorso anno nel ranking ATP.

Nell’aggiornamento rilasciato lunedì 4 maggio, inoltre, Musetti si trovava a quota 3415, al decimo posto, ma dopo l’eliminazione a Roma è scivolato a quota 3115, e così nella classifica virtuale ha perso una piazza, scivolando in undicesima posizione.

Senza gli 800 punti del Roland Garros, invece, Musetti scivolerà a quota 2315, rischiando un doppio sorpasso ad opera dei connazionali: Flavio Cobolli, 12° con 2790, scarterà 600 punti tra Amburgo e Parigi, scendendo a 2190, ma già con una semifinale ad Amburgo sarebbe certo di superare Musetti dopo il Roland Garros.

Luciano Darderi, invece, è ancora in corsa a Roma, inoltre giocherà a sua volta ad Amburgo: l’azzurro deve scartare 110 punti nei prossimi due tornei, e scenderebbe virtualmente a 2150, ma già con la finale a Roma avrebbe la certezza di essere davanti a Musetti al termine del Roland Garros.