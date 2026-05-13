Lorenzo Musetti salta il Roland Garros! Spiegata l’entità dell’infortunio, perderà punti pesanti nel ranking

Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico, apparso già evidente agli Internazionali d’Italia, dove ha superato con fatica l’argentino Francisco Cerundolo per poi cedere contro il norvegese Casper Ruud agli ottavi di finale.

Lo stesso 24enne ha spiegato nei dettagli l’entità dell’infortunio attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente“.

Lorenzo Musetti ha poi chiuso il proprio messaggio ringraziando gli appassionati che lo hanno sostenuto al Foro Italico negli ultimi giorni: “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati“. L’attuale numero 10 del mondo (ma lunedì 18 maggio sarà 11 o peggio) non si è soffermato sui possibili tempi di recupero e non è dato sapere se riuscirà a recuperare per Wimbledon.

Il toscano non riuscirà così a difendere gli 800 punti conquistati dodici mesi fa grazie alla semifinale raggiunta al Roland Garros (venne sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che poi vinse il torneo annullando tre match-point a Jannik Sinner) e con questa rinuncia rischia di uscire dalla top-15, con la speranza di mantenere almeno un piazzamento nella top-20: sarà comunque uno scivolone consistente per un atleta che a inizio stagione ha toccato anche il quinto posto del ranking ATP.

Prosegue un’annata agonistica travagliata: agli Australian Open si era dovuto ritirare ai quarti di finale contro Novak Djokovic dopo aver vinto i primi due set; ko al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro Fucsovics e rinuncia al Masters 1000 di Miami; stop all’esordio a Montecarlo contro Valentin Vacherot e ai quarti di Barcellona contro Arthur Fils, mentre al Masters 1000 di Madrid si era fermato agli ottavi contro il ceco Jiri Lehecka.