Jorge Martin implacabile nel GP di Francia, Bezzecchi superato nel finale. Fuori Bagnaia

Jorge Martin realizza una piccola grande impresa e vince dall’ottava posizione in griglia sia la Sprint che la gara lunga valevoli per il Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Martinator è riuscito a completare la doppietta sul circuito Bugatti di Le Mans, imponendosi in condizioni di pista asciutta al termine di una rimonta più elaborata rispetto a ieri e conclusasi a tre giri dalla fine con il sorpasso decisivo per il successo sul compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Il pilota spagnolo interrompe così un digiuno di 588 giorni dall’ultimo successo in un Gran Premio (Mandalika 2024), trionfa per la prima volta con Aprilia (nel complesso è la sua nona affermazione in top class) e rafforza ulteriormente la sua candidatura nella corsa al titolo iridato, portandosi a -1 dalla leadership del campionato che rimane per il momento nelle mani del Bez. Il romagnolo ha condotto la corsa odierna dal primo giro con un buon ritmo, non facendo però il vuoto e calando vistosamente nel finale fino ad essere passato da Martin e quasi raggiunto anche dal giapponese Ai Ogura (alla prima top3 in MotoGP).

Alle spalle dei due “ufficiali” Martin e Bezzecchi, il podio è stato completato infatti dall’Aprilia del team Trackhouse per una strepitosa tripletta della casa di Noale in Francia, mentre Ducati esce con le ossa rotte dal weekend transalpino con la sola buona notizia della quarta piazza ottenuta in extremis da Fabio Di Giannantonio (team VR46) superando la KTM di Pedro Acosta. Oltre all’infortunio riportato ieri da Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha dovuto fare i conti quest’oggi con le cadute di Alex Marquez prima e soprattutto di Francesco Bagnaia (fino a quel momento in grande spolvero e all’inseguimento della prima posizione) poi vedendo complicarsi notevolmente le speranze di giocarsi il Mondiale.

Con questo risultato, Bezzecchi resta in vetta alla generale con un margine di 1 solo punto su Martin, 44 su Di Giannantonio, 45 su Acosta, 61 su Ogura, 66 su Fernandez, 71 su Marc Marquez (assente anche il prossimo weekend a Barcellona), 73 su Alex Marquez, 85 su Bagnaia e 89 su Bastianini.

CLASSIFICA GP FRANCIA MOTOGP 2026

1 25 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 41’18.001 164.1

2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’18.478 164.1 0.477

3 16 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’18.875 164.0 0.874

4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’20.852 163.9 2.851

5 11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’20.992 163.9 2.991

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’25.757 163.6 7.756

7 9 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’26.616 163.5 8.615

8 8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’30.498 163.3 12.497

9 7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’32.904 163.1 14.903

10 6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’33.017 163.1 15.016

11 5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 41’34.550 163.0 16.549

12 4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’50.344 162.0 32.343

13 3 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’50.477 162.0 32.476

14 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’50.775 162.0 32.774

15 1 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’54.060 161.8 36.059

16 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM Tech3 KTM 42’31.230 159.4 1’13.229

Non classificati

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 30’46.232 163.2 7 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 29’08.229 163.7 8 laps

63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 22’57.049 164.1 12 laps

11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 15’28.555 162.2 17 laps

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.341 156.3 26 laps