Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 10 maggio, programma in chiaro, streaming

Prosegue il grande spettacolo degli Internazionali d’Italia 2026, con la prima settimana del torneo che va in archivio oggi sulla terra battuta del Foro Italico con una giornata estremamente interessante. Il programma di domenica 10 maggio vede infatti ben quattro azzurri in campo tra singolare maschile e femminile con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale a Roma.

Come nei giorni scorsi un match sarà visibile anche in chiaro su TV8, ed in questo caso è stata selezionata l’intrigante sfida tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo. Un incontro sulla carta abbastanza equilibrato tra il n.8 ed il n.25 del seeding, che si affrontano per la quinta volta in carriera dopo aver ottenuto due vittorie a testa nei precedenti scontri diretti ufficiali tra Challenger e circuito maggiore.

Il 24enne toscano sta cercando di ritrovare il suo miglior tennis sul rosso dopo alcuni tornei privi di acuti al rientro dai problemi fisici di inizio stagione, mentre il 27enne argentino è reduce da uno schiacciante successo al debutto per 6-0 6-2 sul cileno Alejandro Tabilo e rappresenta un avversario sempre particolarmente insidioso anche su questa superficie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Cerundolo, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. La partita verrà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CQUALE PARTITA SU TV8 OGGI

Domenica 10 maggio

Campo Centrale – Inizio alle ore 11.00

E. Svitolina vs H. Baptiste

A seguire, ma non prima delle 13.00

A. Zverev vs A. Blockx

A seguire, ma non prima delle 15.00

Lorenzo Musetti vs Francisco Cerundolo – Diretta tv su TV8

PROGRAMMA MUSETTI-CERUNDOLO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.