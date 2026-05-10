Dove vedere in tv Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Oggi, domenica 10 maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure affronterà lo spagnolo Rafael Jodar in un confronto che si preannuncia molto interessante. La partita chiuderà il programma del campo centrale ed è prevista non prima delle 20:30.

Arnaldi è reduce da due battaglie nei precedenti match: vittorie in tre set contro l’iberico Jaume Munar e l’australiano Alex de Minaur. Di prestigio l’affermazione contro quest’ultimo, in cui il tennista allenato da Fabio Colangelo ha messo in mostra un tennis molto ordinato, sfruttando con grande autorevolezza le incertezze del suo rivale.

Il coefficiente di difficoltà si alza in questo caso, dovendo affrontare uno dei tennisti più on fire del circuito internazionale. Il riferimento è a Jodar, che nella stagione sulla terra rossa sta facendo vedere cose molto interessanti, se si pensa alla sua poca esperienza a livello ATP. Da capire se e quanto le condizioni più lente della sera andranno a condizionare lo sviluppo dell’incontro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Jodar, valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

ARNALDI-JODAR ATP ROMA 2026 OGGI

Domenica 10 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

[7] Elina Svitolina UKR vs [32] Hailey Baptiste USA

Alexander Blockx BEL vs [2] Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)

[8] Lorenzo Musetti ITA vs [25] Francisco Cerundolo ARG (Non prima 15:00)

Elisabetta Cocciaretto ITA vs [4] Iga Swiatek POL (Non prima 19:00)

[WC] Matteo Arnaldi ITA vs [32] Rafael Jodar ESP (Non prima 20:30) – Diretta tv su Sky Sport (canale da stabilire)

PROGRAMMA ARNALDI-JODAR: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale esatto ancora da definire).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.