Internazionali d'ItaliaTennis
Quante posizioni guadagna Andrea Pellegrino nel ranking ATP? Balzo in doppia cifra. E se vincesse ancora…
Dalle qualificazioni ai sedicesimi di finale nel giro di sette giorni. Va in archivio una settimana da sogno al Foro Italico per Andrea Pellegrino, capace di raggiungere il main draw tramite il tabellone cadetto per poi spingersi addirittura fino al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026 grazie al successo sul connazionale Luca Nardi e al ritiro per infortunio del francese Arthur Fils.
Il 29enne pugliese, che non aveva mai vinto una partita nel tabellone principale di un Masters 1000, adesso si ritrova addirittura nella condizione di poter giocare un match non impossibile contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.22 al mondo, però mai del tutto a suo agio sulla terra rossa) con all’orizzonte un probabile eventuale ottavo di finale contro il numero uno Jannik Sinner sul Centrale.
Comunque vada Pellegrino ha già messo in cascina un notevole bottino di punti da aggiungere alla sua classifica, che gli consentirà di guadagnare almeno una ventina di posizioni portandosi dal 155° posto ad un passo dal suo best ranking (n.125), che potrebbe provare a ritoccare o magari eguagliare solamente in caso di impresa domani contro Tiafoe.
RANKING ANDREA PELLEGRINO ATP ROMA 2026
Ranking lunedì 4 maggio: 393 punti, 155° posto.
Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 457 punti, 131° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 507 punti, 124° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio ai quarti: 607 punti, 100° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in semifinale: 807 punti, 67° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in finale: 1057 punti, 44° posto virtuale.
Ranking in caso di vittoria in finale: 1407 punti, 30° posto virtuale.