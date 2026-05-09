Quante posizioni guadagna Mattia Bellucci nel ranking ATP? Balzo notevole con i sedicesimi a Roma

Mattia Bellucci si è qualificato per il terzo turno nell’edizione 2026 dell’ATP Masters 1000 di Roma ed ha iniziato già a guadagnare punti e posizioni nel ranking ATP: con le prime due vittorie nella graduatoria virtuale è salito al 68° posto, con 777 punti.

Bellucci, dunque, sfiora il proprio best ranking, dato che al massimo è stato numero 63 del mondo. Per eguagliarsi, il tennista italiano dovrà cercare un’altra vittoria al terzo turno, che lo porterebbe a quota 827 e proprio al 64° posto virtuale.

Con la qualificazione ai quarti l’azzurro salirebbe a 927, alla 53ma piazza, mentre il passaggio in semifinale farebbe issare l’azzurro a quota 1127 punti, al 39° posto virtuale. La qualificazione all’ultimo atto del torneo varrebbe quota 1377 e la 30ma posizione, infine la vittoria della manifestazione significherebbe per Bellucci arrivare a 1727, alla 24ma piazza.

RANKING ATP MATTIA BELLUCCI

Ranking lunedì 30 giugno: 737 punti, 80° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 777 punti, 68° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 827 punti, 63° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 927 punti, 53° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1127 punti, 39° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1377 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1727 punti, 24° posto virtuale.