Internazionali d'ItaliaTennis
Flavio Cobolli mette nel mirino la top 8! Dove può arrivare in classifica a Roma
Flavio Cobolli si è qualificato per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis e, al momento, conferma la propria posizione nel ranking ATP: l’azzurro sale da quota 2750 a 2790, puntellando il 12° posto virtuale.
Con l’accesso al quarto turno Cobolli, invece, si porterebbe a 2840, quota che al momento varrebbe sempre il 12° posto virtuale, piazzamento a cui rimarrebbe anche nel caso in cui l’azzurro dovesse raggiungere i quarti, pur salendo a quota 2940 punti.
Per ritoccare il piazzamento, invece, l’azzurro dovrebbe spingersi in semifinale, portandosi a quota 3140, all’11° posto virtuale. Per entrare in top ten, infine, Cobolli dovrebbe raggiungere la finale, per 3390 punti e la decima posizione, mentre la vittoria del torneo lo proietterebbe a quota 3740, in ottava piazza.
RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 18 MAGGIO
Ranking ufficiale: 2750 punti, 12° posto.
Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 2790 punti, 12° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 2840 punti, 12° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 2940 punti, 12° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3140 punti, 11° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in finale: 3390 punti, 10° posto virtuale.
Ranking in caso di vittoria in finale: 3740 punti, 8° posto virtuale.