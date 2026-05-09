Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Domenica 10 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile: scenderà nuovamente in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, che affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 25 del seeding.

L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comqunque non prima delle ore 15.00: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con l’argentino in vantaggio per 2-1 nei precedenti, anche se giocati tutti tra il 2022 ed il 2024.

Il match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Francisco Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Diretta streaming gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Domenica 10 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 11.00

Elina Svitolina (Ucraina, 7)-Hailey Baptiste (Stati Uniti, 32)

Non prima delle ore 13.00

Alexander Blockx (Belgio)-Alexander Zverev (Germania, 2)

Non prima delle 15.00

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Francisco Cerundolo (Argentina, 25) – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport (canali precisi da definire)

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.