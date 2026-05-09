Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Si preannuncia una domenica 10 maggio dalle forti emozioni per i colori azzurri sul campo centrale del Foro Italico, con Matteo Arnaldi che chiuderà la sessione serale affrontando lo spagnolo Rafael Jodar nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione. In palio un posto agli ottavi sulla terra battuta romana contro il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien ed il kazako Alexander Bublik.

Si tratta del primo scontro diretto in assoluto nel circuito maggiore tra il ligure ed il giovane talento iberico, entrambi reduci da una buona sequenza di risultati sul rosso. Arnaldi ha vinto una settimana fa il Challenger 175 di Cagliari per poi battere a Roma due tennisti di alto profilo come Jaume Munar e soprattutto Alex de Minaur, mentre Jodar a 19 anni sta bruciando le tappe e si è già portato a ridosso della top30 mondiale dopo il titolo a Marrakech, la semifinale a Barcellona ed i quarti a Madrid.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Jodar, valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-JODAR ATP ROMA 2026

Domenica 10 maggio

Campo Centrale – Inizio alle ore 11.00

E. Svitolina vs H. Baptiste

A seguire, ma non prima delle 13.00

A. Zverev vs A. Blockx

A seguire, ma non prima delle 15.00

L. Musetti vs F. Cerundolo

A seguire, ma non prima delle 19.00

E. Cocciaretto vs I. Swiatek

A seguire, ma non prima delle 20.30

Matteo Arnaldi vs Rafael Jodar – Diretta tv su Sky Sport

PROGRAMMA ARNALDI-JODAR: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.