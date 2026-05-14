Quando la semifinale di Sinner a Roma: orario, avversario, programma TV8

La semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà tornare in campo domani, venerdì 15 maggio, il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, che se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Martin Landaluce ed il russo Daniil Medvedev.

La sfida si giocherà sul Campo Centrale, e sarà la terza di giornata, con il programma che si aprirà alle ore 13.30, ma si giocherà in sessione serale, con inizio non prima delle ore 19.00: trattandosi della semifinale degli Internazionali d’Italia, l’AGCOM impone che questo match venga trasmesso anche in chiaro.

La semifinale con Jannik Sinner sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, e gratuita su tv8.it. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Venerdì 15 maggio

Campo Centrale, dalle ore 13.30

Prima semifinale doppio femminile

Non prima delle 15.30

Luciano Darderi (Italia, 18)-Casper Ruud (Norvegia, 23)

Non prima delle 19.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-vincente Landaluce/Medvedev – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su TV8 HD

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.