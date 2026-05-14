Jannik Sinner supera definitivamente il record di vittorie di Djokovic nei Masters 1000. E ne mette un altro nel mirino

Jannik Sinner ha vinto 32 partite consecutive nei Masters 1000 e ha così superato il record detenuto dal serbo Novak Djokovic, diventando il tennista con il maggior numero di successi di fila in tornei di questo livello. Il fuoriclasse altoatesino ha incominciato il filotto lo scorso 29 ottobre a Parigi, ha alzato al cielo il trofeo nella capitale francese e poi ha proseguito la serie tra Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, riuscendo sempre a festeggiare il titolo.

Il primato è stato battuto con l’affermazione conseguita contro il russo Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia: sulla terra rossa di Roma è riuscito a mettere la testa davanti al fenomeno balcanico e a scrivere una pagina di storia di questo sport, entrando ancora di più nel mito.

Jannik Sinner è diventato il primo giocatore di tutti i tempi a vincere cinque Masters 1000 di fila e ora punterà al sesto sigillo al Foro Italico, completando così la collezione (se dovesse alzare le braccia al cielo di fronte al proprio pubblico diventerebbe l’eletto capace di avere la meglio in tutti i 1000 attualmente in calendario). Di seguito tutte le vittorie consecutiva di Jannik Sinner.

SERIE VITTORIE CONSECUTIVE JANNIK SINNER MASTERS 1000

29 ottobre 2025, secondo turno Parigi: vs Zizou Bergs (Belgio) 6-4, 6-2

30 ottobre 2025, ottavi di finale Parigi: vs Francisco Cerundolo (Argentina) 7-5, 6-1

31 ottobre 2025, quarti di finale Parigi: vs Ben Shelton (USA) 6-3, 6-3

1° novembre 2025, semifinale Parigi: vs Alexander Zverev (Germania) 6-0, 6-1

2 novembre 2025, finale Parigi: vs Felix Auger-Aliassime (Canada) 6-4, 7-6

7 marzo 2026, secondo turno Indian Wells: vs Dalibor Svrcina (Cechia) 6-1, 6-1

8 marzo 2026, terzo turno Indian Wells: vs Denis Shapovalov (Canada) 6-3, 6-2

11 marzo 2026, ottavi di finale Indian Wells: vs Joao Fonseca (Brasile) 7-6(6), 7-6(4)

12 marzo 2026, quarti di finale Indian Wells: vs Learner Tien (USA) 6-1, 6-2

14 marzo 2026, semifinali Indian Wells: vs Alexander Zverev (Germania) 6-2, 6-4

15 marzo 2026, finale Indian Wells: vs Daniil Medvedev (Russia) 7-6(6), 7-6(4)

21 marzo 2026, secondo turno Miami: vs Damir Dzumhur (Bosnia Erzegovina) 6-3, 6-3

24 marzo 2026, terzo turno Miami: vs Corentin Moutet (Francia) 6-1, 6-4

24 marzo 2026, ottavi di finale Miami: vs Alex Michelsen (USA) 7-5, 7-6(4)

26 marzo 2026, quarti di finale Miami: vs Frances Tiafoe (USA) 6-2, 6-2

28 marzo 2026, semifinale Miami: vs Alexander Zverev (Germania) 6-3, 7-6(4)

29 marzo 2026, finale Miami: vs Jiri Lehecka (Cechia) 6-4, 6-4

7 aprile 2026, secondo turno Montecarlo: vs Ugo Humbert (Francia) 6-3, 6-0

9 aprile 2026, ottavi di finale Montecarlo: vs Thomas Machac (Cechia) 6-1, 6-7(3), 6-3

10 aprile 2026, quarti di finale Montecarlo: vs Felix Auger-Aliassime (Canada) 6-3, 6-4

11 aprile 2026, semifinale Montecarlo: vs Alexander Zverev (Germania) 6-1, 6-4

12 aprile 2026, finale Montecarlo: vs Carlos Alcaraz (Spagna) 7-6(5), 6-3

24 aprile 2026, secondo turno Madrid: vs Benjamin Bonzi (Francia) 6-7(6), 6-1, 6-4

26 aprile 2026, terzo turno Madrid: vs Elmer Moeller (Danimarca) 6-2, 6-3

28 aprile 2026, ottavi di finale Madrid: vs Cameron Norrie (Gran Bretagna) 6-2, 7-5

29 aprile 2026, quarti di finale Madrid: vs Rafael Jodar (Spagna) 6-2, 7-6(0)

1° maggio 2026, semifinale Madrid: vs Arthur Fils (Francia) 6-2, 6-4

3 maggio 2026, finale Madrid: vs Alexander Zverev (Germania) 6-1, 6-2

9 maggio 2026, secondo turno Roma: vs Sebastian Ofner (Austria) 6-3, 6-4

11 maggio 2026, terzo turno Roma: vs Alexei Popyrin (Australia) 6-2, 6-0

12 maggio 2026, ottavi di finale Roma: vs Andrea Pellegrino (Italia) 6-2, 6-3

14 maggio 2026, quarti di finale Roma: vs Andrey Rublev (Russia) 6-2, 6-4