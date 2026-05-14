Muro sfondato: il (nuovo) vantaggio siderale di Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. E gli scenari tra Roma e Roland Garros…

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali degli Internazionali d’Italia e ha così conquistato 400 punti, ma è in deficit di 250 lunghezze rispetto allo scorso anno, visto che l’atto conclusivo raggiunto dodici mesi fa ha portato in dote una cambiale da 650 punti che per il momento il fuoriclasse altoatesino ha onorato soltanto parzialmente.

Il 24enne ha rafforzato ulteriormente il suo status di numero 1 del mondo: al momento svetta in testa al ranking ATP con 14.100 punti e ha superato le 2.000 lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, suo immediato inseguitore, che ha però saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma e non difenderà il titolo al Roland Garros a causa di un problema al polso.

L’iberico staziona a 11.960 punti (era chiamato a difendere 1.000 punti sulla terra rossa della Capitale) e dunque Jannik Sinner può fare affidamento su 2.140 lunghezze di margine nei confronti del suo grande rivale. Il vantaggio potrà ampliarsi nel corso del fine settimana: Sinner si isserebbe a 14.350 in caso di finale (+2.390 su Alcaraz) e a 14.700 alzando al cielo il trofeo (+2.740 sul rivale).

All’orizzonte le cambiali del Roland Garros: Alcaraz perderà 2.000 punti e scivolerà a 9.960, Sinner ne lascerà sul piatto 1.300 per la finale dell’anno scorso e, comunque vada, riuscirà ad ampliare il proprio margine sull’attuale numero 2 del mondo.

VANTAGGIO SINNER SU ALCARAZ

Con la semifinale a Roma: 2.140 punti.

Con l’eventuale finale a Roma: 2.390 punti.

Con l’eventuale vittoria a Roma: 2.740 punti.