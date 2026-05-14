ATP Roma 2026, il Presidente della Repubblica sarà presente alla finale di singolare maschile

Ci sarà uno spettatore d’eccezione alla finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma: secondo quanto fatto sapere dal CONI, domenica 17 maggio, infatti, presenzierà all’ultimo atto del torneo capitolino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato ha dunque deciso di accogliere l’invito del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e del Presidente della FITP, Angelo Binaghi, che nei giorni scorsi lo avevano invitato agli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico.

Sono ancora due gli azzurri in corsa in singolare: Luciano Darderi, numero 18 del seeding, è già in semifinale, nella quale affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 23, mentre Jannik Sinner, numero 1 del mondo, giocherà quest’oggi nei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev, numero 12.