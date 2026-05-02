Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc sfiora la prima fila, Hamilton arranca

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 3 maggio, che si snoderà sulla consueta distanza dei 300 chilometri (nel pomeriggio odierna si è disputata la Sprint Race, caratterizzata dalla doppietta della McLaren davanti a Charles Leclerc).

Kimi Antonelli ha conquistato la pole-position del GP di Miami, firmando il perentorio crono di 1:27.798 al volante della Mercedes e meritandosi così una nuova partenza al palo. Il leader del Mondiale ha preceduto di 166 millesimi lo scatenato Max Verstappen, che ha piazzato una zampata straripante all’ultimo secondo ed è riuscito così a guadagnare uno scatto in prima fila che sembrava difficilmente raggiungibile alla vigilia.

Charles Leclerc si è così dovuto accontentare della terza piazzola con un ritardo di 345 millesimi dal pilota italiano, ma il monegasco ha fatto intuire di avere tutte le potenzialità per inseguire un risultato di prestigio con la Ferrari. Alle spalle della Rossa si piazzerà la McLaren di Lando Norris, che sul giro secco non è riuscito a offrire la stessa prestazione firmata nella trionfale Sprint Race.

In terza fila partiranno l’altra Mercedes di George Russell e la seconda Ferrari guidata da Lewis Hamilton, seguiti dalla McLaren di Oscar Piastri e dalla Alpine di Franco Colapinto. Completano la top-10 la Red Bull di Isack Hadjar e la Alpine di Pierre Gasly. Di seguito la griglia di partenza del GP di Miami 2026 e i risultati delle qualifiche della quarta tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MIAMI F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Sergio Perez (Cadillac)

22. Gabriel Bortoleto (Audi)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP MIAMI F1 2026

Q3

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:27.798 6

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.166 5

3 Charles Leclerc Ferrari +0.345 6

4 Lando Norris McLaren +0.385 6

5 George Russell Mercedes +0.399 6

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.521 6

7 Oscar Piastri McLaren +0.702 6

8 Franco Colapinto Alpine +0.964 6

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.991 6

10 Pierre Gasly Alpine +1.012 6

Q2

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.116 3

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.173 4

3 Charles Leclerc Ferrari +0.199 4

4 Oscar Piastri McLaren +0.216 4

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.361 4

6 George Russell Mercedes +0.361 4

7 Lando Norris McLaren +0.804 4

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.825 4

9 Franco Colapinto Alpine +0.859 4

10 Pierre Gasly Alpine +0.954 4

11 Nico Hulkenberg Audi +1.323 5

12 Liam Lawson Racing Bulls +1.383 5

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.451 4

14 Carlos Sainz Williams +1.452 5

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.656 5

16 Alexander Albon Williams +1.830 5

Q1

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.653 2

2 Charles Leclerc Ferrari +0.285 2

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.446 1

4 Lando Norris McLaren +0.530 2

5 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.671 2

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.687 2

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.830 2

8 George Russell Mercedes +0.839 2

9 Carlos Sainz Williams +0.887 3

10 Franco Colapinto Alpine +0.931 2

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.942 3

12 Nico Hulkenberg Audi +0.992 3

13 Alexander Albon Williams +1.067 3

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.185 3

15 Pierre Gasly Alpine +1.261 2

16 Oscar Piastri McLaren +1.267 2

17 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.480 3

18 Fernando Alonso Aston Martin +2.445 3

19 Lance Stroll Aston Martin +2.511 3

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.976 3

21 Sergio Perez Cadillac +3.314 3

22 Gabriel Bortoleto Audi +5.084 1