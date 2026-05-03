Fernando Alonso punzecchia la Ferrari in vista del GP di Miami: “Fanno test illimitati con Pirelli sul bagnato, hanno un vantaggio”

Fernando Alonso sta vivendo una stagione estremamente complicata con Aston Martin in F1. Problemi di affidabilità e carenze prestazionali continuano a condizionare la vettura britannica, costringendo il due volte campione del mondo a fare buon viso a cattivo gioco. Resta però un dato costante: quando c’è da punzecchiare la Ferrari, lo spagnolo non si tira mai indietro.

Intervenuto ai microfoni della stampa iberica, Alonso ha infatti puntato il dito contro quello che, a suo dire, sarebbe un rapporto privilegiato tra la scuderia di Maranello e Pirelli. Il tema nasce in vista della gara di Miami, dove sono previste condizioni di bagnato che metteranno alla prova i team su un asfalto insidioso e poco conosciuto.

Alla domanda diretta sull’argomento, Alonso è stato netto: “Sull’asciutto non abbiamo alcuna possibilità e sul bagnato probabilmente nemmeno“, ha dichiarato. Poi, la stoccata: “Non si sa cosa possa succedere, sarà la prima volta con queste auto in queste condizioni. Solo la Ferrari può permettersi questo lusso, perché effettua test illimitati con Pirelli. Noi non siamo loro, quindi dobbiamo imparare durante le gare“.

Una frecciata chiara e diretta al team del Cavallino Rampante. Resta ora da vedere se, nel Gran Premio in Florida, la Ferrari saprà davvero sfruttare questo presunto vantaggio.