Quando la F1 su TV8 oggi: programma in chiaro Sprint e qualifiche GP Miami 2026

La Sprint del Gran Premio di Miami 2026 di F1 si disputerà sabato 2 maggio dalle ore 18:00 italiane. A seguire si ripartirà da zero, perché dopo la mini-gara, si stabilità la griglia di partenza del Gran Premio di domenica, tramite la canonica sessione di qualifica, che avrà luogo alle 22:00 nostrane.

Il GP di Miami è giunto alla sua quinta edizione, ma ha saputo subito imporsi come un appuntamento di culto. Onore agli organizzatori, che hanno saputo caratterizzarlo come una sorta di “Montecarlo americana”, oppure come la versione su quattro ruote del Superbowl. Pacchiano quanto si vuole, ma funziona!

Peraltro, l’ascesa del Gran Premio nell’iconografica città della Florida, ha permesso che venisse aggiunta una Sprint. L’appuntamento è entrato in calendario nel 2022, ma già dal 2024 è stata aggiunta la mini-gara del sabato. Una certificazione di quanto conti politicamente il primo dei tre appuntamenti statunitensi che compongono il Mondiale contemporaneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Miami 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT). Sprint Race e Qualifiche andranno in diretta. Sarà invece in differita il GP di domenica. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 2 maggio (orari italiani)

Ore 16:15, Sprint Qualifying (Differita)

Ore 18:00, SPRINT (Diretta)

Ore 22:00, Qualifiche (Diretta)

DIRETTE SKY SPORT F1 GP MIAMI 2026

Sabato 2 maggio (orari italiani)

Ore 18:00, SPRINT

Ore 22:00, Qualifiche

PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): é prevista la diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà gratuitamente la Sprint e le Qualifiche.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati. /// TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.