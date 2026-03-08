Classifica Mondiale piloti F1 2026: graduatoria e punti

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine.

Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento (Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione).

Sei GP saranno arricchiti dalla Sprint race. Il numero è il medesimo del 2025, ma cambieranno i palcoscenici. Confermate solo Shanghai e Miami, per il resto le mini-gare traslocheranno a Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. In alcuni casi si tratterà di novità assolute, in altri di ritorni al passato.

A prevalere nel primo round iridato è stato il britannico George Russell con la Mercedes, a precedere il compagno di squadra, Kimi Antonelli. A precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton. A completare la top-6 Lando Norris con la McLaren e Max Verstappen con la Red Bull.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026

1 George Russell Mercedes 25

2 Kimi Antonelli Mercedes 18

3 Charles Leclerc Ferrari 15

4 Lewis Hamilton Ferrari 12

5 Lando Norris McLaren 10

6 Max Verstappen Red Bull Racing 8

7 Oliver Bearman Haas F1 Team 6

8 Arvid Lindblad Racing Bulls 4

9 Gabriel Bortoleto Audi 2

10 Pierre Gasly Alpine 1