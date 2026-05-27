Quando gioca Sinner le prossime partite al Roland Garros: quali potrebbero vedersi in tv e in chiaro

Jannik Sinner ha vinto all’esordio nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro nel secondo turno sarà opposto all’argentino Juan Manuel Cerundolo ed il match sarà previsto domani, giovedì 28 maggio.

Sinner giocherà sempre a giorni alterni, senza eccezioni: l’eventuale terzo turno del numero 1 del mondo andrà in scena sabato 30 maggio, mentre l’eventuale quarto turno si disputerà lunedì 1° giugno. In caso di accesso ai quarti di finale, la sfida avrà luogo mercoledì 3 giugno.

A quel punto del torneo terminerà l’alternanza tra parte bassa e parte alta del tabellone: entrambi i match del penultimo atto del torneo di singolare maschile, infatti, si disputeranno venerdì 5 giugno, infine la finale è calendarizzata per domenica 7 giugno.

Non è detto che qualcuno di questi match possa essere visibile in tv in chiaro: sebbene il provvedimento dell’AGCOM, infatti, preveda la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani, comunque l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere.

PROSSIMI MATCH JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio: secondo turno (contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo)

Sabato 30 maggio: eventuale terzo turno

Lunedì 1° giugno: eventuale quarto turno

Mercoledì 3 giugno: eventuale quarto di finale

Venerdì 5 giugno: eventuale semifinale

Domenica 7 giugno: eventuale finale