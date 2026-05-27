Roland Garros 2026 oggi: orari 27 maggio, tv, streaming, italiani in campo
Oggi, mercoledì 27 maggio, quarta giornata di incontri al Roland Garros. Sui campi in terra battuta di Parigi le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà proseguire nel percorso per dare un seguito ai buoni risultati dei giorni precedenti. Saranno tre gli azzurri protagonisti quest’oggi.
Sul Suzanne-Lenglen, Jasmine Paolini affronterà l’argentina Solana Sierra, nel quarto incontro previsto. Una sfida, sulla carta, alla portata per la toscana che ha voglia di dare un seguito ai propri risultati, in relazione anche alla necessità che ha in classifica. Un 2026, finora, non così ricco di soddisfazione per Jasmine e quindi l’incontro ha dei significati rilevanti.
Nel tabellone maschile saranno due gli i tennisti nostrani a tenere alto il vessillo italico. Si parla di Federico Cinà e di Lorenzo Sonego. Il giovanissimo siciliano, dopo averla spuntata al quinto set contro l’americano Reilly Opelka, vuole dare un seguito, affrontando quest’oggi l’olandese Jesper de Jong. Sempre al quinto il successo di Sonego contro il francese Herbert nel primo turno. Complicato il secondo turno per il piemontese, vista la sfida contro l’americano Tommy Paul.
La quarta giornata del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri impegnati in singolare.
ROLAND GARROS 2026 OGGI
Mercoledì 27 maggio
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek CZE vs Iga Swiatek POL
Elina Svitolina UKR vs Kaitlin Quevedo ESP
Valentin Royer FRA vs Novak Djokovic SRB
Tomas Machac CZE vs Alexander Zverev GER
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov — vs Marco Trungelliti ARG
Yuliia Starodubtseva UKR vs Elena Rybakina KAZ
Jasmine Paolini ITA vs Solana Sierra ARG
Casper Ruud NOR vs Hamad Medjedovic SRB
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally USA vs Belinda Bencic SUI
Camilo Ugo carabelli ARG vs Andrey Rublev —
Ugo Humbert FRA vs Quentin Halys FRA
Mirra Andreeva — vs Marina Bassols ribera ESP
Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Marta Kostyuk UKR vs Katie Volynets USA
Joao Fonseca BRA vs Dino Prizmic CRO
Kamilla Rakhimova UZB vs Karolina Muchova CZE
Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch GER vs Xinyu Wang CHN
Jelena Ostapenko LAT vs Magda Linette POL
James Duckworth AUS vs Rafael Jodar ESP
Lorenzo Sonego ITA vs Tommy Paul USA
Court 6 – Ore: 11:00
Federico Cina ITA vs Jesper De jong NED
Mariano Navone ARG vs Jakub Mensik CZE
Hailey Baptiste USA vs Xiyu Wang CHN
Eva Lys GER vs Sorana Cirstea ROU
Court 2 – Ore: 11:00
James Watt NZL / Finn Reynolds NZL vs Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE
Vera Zvonareva — / Laura Siegemund GER vs Clara Tauson DEN / Ann Li USA
Iva Jovic USA / Emiliana Arango COL vs Talia Gibson AUS / Kimberly Birrell AUS
Hao-Ching Chan TPE / Ekaterina Alexandrova — vs Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR
Court 3 – Ore: 11:00
Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Maia Lumsden GBR / Isabelle Haverlag NED
Ashlyn Krueger USA / Sofia Kenin USA vs Lilli Tagger AUT / Sara Errani ITA
Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON vs Filip Pieczonka POL / Vit Kopriva CZE
Ryan Seggerman USA / Rinky Hijikata AUS vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT
Court 5 – Ore: 11:00
Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA vs Sadio Doumbia FRA / Amandine Hesse FRA
Kyrian Jacquet FRA / Arthur Gea FRA vs David Pel NED / Sander Arends NED
Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Antonia Ruzic CRO / Petra Marcinko CRO
Mark Wallner GER / Su-Wei Hsieh TPE vs Lloyd Glasspool GBR / Andreja Klepac SLO
Court 8 – Ore: 11:00
Reese Stalder USA / Cleeve Harper CAN vs John Peers AUS / Robert Galloway USA
Hanne Vandewinkel BEL / Maya Joint AUS vs Jessika Ponchet FRA / Leolia Jeanjean FRA
Luca Van assche FRA / Corentin Moutet FRA vs Bart Stevens NED / Vasil Kirkov USA
Hugo Gaston FRA / Clara Burel FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Leolia Jeanjean FRA
Court 9 – Ore: 11:00
Jj Tracy USA / Robert Cash USA vs Giovanni Mpetshi perricard FRA / Moise Kouame FRA
Tim Puetz GER / Kevin Krawietz GER vs Aleksandr Nedovyesov KAZ / Andrey Golubev KAZ
Thanasi Kokkinakis AUS vs Pablo Carreno busta ESP
Mac Kiger USA / Ignacio Buse PER vs Hendrik Jebens GER / Ray Ho TPE
Court 10 – Ore: 11:00
Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU vs John-Patrick Smith AUS / Fernando Romboli BRA
En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Elisabetta Cocciaretto ITA / Jessica Bouzas maneiro ESP
Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Alexander Shevchenko KAZ / Alexander Bublik KAZ
Victoria Mboko CAN / Alexandra Eala PHI vs Diana Shnaider — / Leylah Fernandez CAN
Court 11 – Ore: 11:00
Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA vs Gregoire Jacq FRA / Harmony Tan FRA
Yifan Xu CHN / Xinyu Jiang CHN vs Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR
Qianhui Tang CHN / Elena Pridankina — vs Tereza Valentova CZE / Linda Noskova CZE
Luca Sanchez FRA / Estelle Cascino FRA vs Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA
Court 12 – Ore: 11:00
Renata Zarazua MEX / Katarzyna Piter POL vs Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP
Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA
Nuno Borges POR vs Miomir Kecmanovic SRB
Jil Teichmann SUI vs Magdalena Frech POL
Court 13 – Ore: 11:00
Rafael Matos BRA / Orlando Luz BRA vs Evan King USA / Andre Goransson SWE
Daria Snigur UKR vs Peyton Stearns USA
Francesca Jones GBR vs Marie Bouzkova CZE
Nishesh Basavareddy USA vs Alex Michelsen USA
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport per i match di singolare degli italiani.