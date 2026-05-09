Quando gioca Sinner la prossima partita a Roma? Avversario, ipotesi orario e TV8

Sarà uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding, l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: il match andrà in scena lunedì 11 maggio.

Verranno definiti soltanto domani pomeriggio campo ed orario del match, anche se è probabile che si giochi sul Centrale in sessione pomeridiana, dato che l’esordio dell’azzurro è avvenuto in sessione serale e che gli eventuali ottavi saranno giocati già martedì dall’azzurro, idealmente ancora di sera.

Il match del terzo turno di Jannik Sinner sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire), ma è probabile che ci sia la diretta in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, ma potrebbe esserci la trasmissione gratuita su tv8.it. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Lunedì 11 maggio

Campo ed orario da definire (è probabile che si giochi sul Centrale in sessione pomeridiana)

Jannik Sinner (Italia, 1)-vincente Alexei Popyrin (Austria)/Jakub Mensik (Cechia, 26) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Possibile diretta in chiaro su TV8 HD

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Possibile diretta in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, ma potrebbe esserci la trasmissione gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.