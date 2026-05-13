Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 13 maggio, programma in chiaro, streaming

Si torna in campo per i quarti di finale della parte alta del singolare maschile e per quelli della parte bassa del singolare femminile. Quella odierna sarà ancora una volta una giornata densa di emozioni al Foro Italico. Gli Internazionali d’Italia 2026 entrano sempre più nella fase decisiva della competizione.

I colori azzurri continuano ad essere protagonisti nel torneo capitolino. Saranno infatti in campo Luciano Darderi, testa di serie numero diciotto, contro lo spagnolo Rafael Jodar nel singolare maschile e la coppia Bolelli/Vavassori negli ottavi di finale del doppio maschile contro Goransson/King.

Una partita sarà visibile anche in chiaro su TV8, e la scelta è ricaduta sul match Darderi-Jodar collocato come quarto match sul Centrale con inizio non prima delle ore 20.30. L’azzurro, dopo la splendida rimonta di ieri contro Zverev affronta un nuovo difficile esame, ma non vuole fermarsi per continuare la sua scalata in classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Jodar, quarto di finale del Masters 1000 di Roma. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV e tv8.it. Bisogna però monitorare la situazione con attenzione perché ieri la trasmissione in streaming del match di Sinner, sebbene prevista, non era presente sul sito. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO DARDERI-JODAR ATP ROMA 2026

Mercoledì 13 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 13.00

Jessica Pegula (Stati Uniti, 5)-Iga Swiatek (Polonia, 4)

Non prima delle ore 15.00

Casper Ruud (Norvegia, 23)-Karen Khachanov (Russia, 13)

Non prima delle ore 19.00

Elina Svitolina (Ucraina, 7)-Elena Rybakina (Kazakistan, 2)

Non prima delle 20.30

Luciano Darderi (Italia, 18)-Rafael Jodar (Spagna, 32) – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: gratuita su tv8.it (salvo problemi tecnici) ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.